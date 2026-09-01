¿Belinda y Danna plagiaron a Paulina?

Apenas se estrenó “Dolce vita” y miles de usuarios comenzaron a hablar de un supuesto plagio. La colaboración entre Danna y Belinda, lanzada hace unos días, fue comparada en redes sociales con “Sexy dance”, éxito de Paulina Rubio del año 2000.

La polémica tomó fuerza en redes sociales, donde usuarios encontraron semejanzas entre ambas canciones, principalmente en la base electrónica, los sintetizadores y algunos recursos vocales.

La comparación no se quedó en el sonido. El videoclip de “Dolce vita” también generó los comentarios por su estética, con elementos que algunos usuarios relacionaron con la imagen de Paulina Rubio de aquella época.

Rivalidad

La polémica tiene dos bandos: mientras algunos califican el tema como una copia, otros lo consideran un homenaje al pop mexicano de los 2 mil.

Danna ha explicado que Wet dreams tiene influencias del eurodance y del pop clásico, por lo que estas referencias podrían formar parte de su propuesta. “Dolce vita” nació como una celebración de la amistad entre Danna y Belinda.