Belinda y Danna se besan en el escenario

“¡Te amo!”, gritaban desde las butacas del Auditorio Nacional. “¡Yo te amo más!”, respondían otras voces. Mariana Treviño, caracterizada como Lupita, apenas necesitaba pronunciar alguna de sus ocurrencias para provocar carcajadas y aplausos durante Mentiras All Stars, espectáculo que reunió a distintas generaciones del musical creado por José Manuel López Velarde.

Aunque la actriz se llevó algunas de las mayores ovaciones, Belinda y Danna también protagonizaron uno de los momentos más llamativos de la noche. Las cantantes, a quienes durante años algunos de sus seguidores señalaron como rivales, compartieron escenario y terminaron dándose un beso en los labios durante los números finales de “Amiga mía” y “Ese hombre no se toca”.

El encuentro contrastó con las versiones de una supuesta enemistad que han circulado entre sus fandoms, pues ambas participaron en una misma producción, compartieron canciones y aparecieron juntas en distintos momentos del espectáculo.

La función comenzó a las 16:47 horas, cuando las luces se apagaron y ocho intérpretes aparecieron sobre el escenario. Después de “Él me mintió”, Belinda salió con un vestido rosa y negro, cabello rizado y un micrófono rosa, mientras que Treviño apareció con el característico vestuario de leopardo de Lupita.

Mariana Treviño revive a Lupita

A diferencia del montaje original, Mentiras All Stars reunió a intérpretes de distintas versiones de la historia, incluido el elenco de “Mentidrags”, con canciones adicionales, coreografías y hasta varias artistas interpretando al mismo personaje. “Estamos manejando un concepto que es el de multiversos”, explicó Lupita, aunque terminó confundiendo el término con un multicontacto. “El universo es uno y todas cabemos en ese universo porque todas somos una. De veras, de veras es filosofía”, aseguró entre las risas de sus compañeras.

Momento para la posteridad

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Treviño recordó cómo consiguió interpretar a Lupita, un personaje que otras actrices habían rechazado y para el que ella tampoco parecía la candidata ideal, pues no tenía experiencia en teatro musical. “José tuvo que luchar por mí para que me dieran el personaje porque todos tenían una idea distinta de lo que era, pero me abrí a conocerla y me di cuenta de que nos estábamos esperando. Y que de alguna manera ella me escogió a mí”, contó.

La escena dio paso al encuentro entre distintas Lupitas, quienes intercambiaron bromas y frases que han acompañado al personaje a lo largo de los años. “Lupita va a ser tan enorme y querida que va a necesitar a muchas para recibir tanto amor”, se escuchó durante la conversación.

Los ochenta llenan el escenario

Durante el espectáculo, Danna, invitada especial en el papel de Yuri, interpretó “La gata bajo la lluvia” mientras la escenografía recreaba una tormenta. También sonaron “De color de rosa”, “Luna mágica”, “Noche de copas” y “Amor mío, déjala”, entre otros éxitos.

Las pantallas, los vestuarios de lentejuelas y las coreografías recuperaron la estética ochentera del musical. Incluso apareció un automóvil rosa sobre el escenario, mientras las integrantes de “Mentidrags” aportaron humor con sus extravagantes pelucas y caracterizaciones.

Después del intermedio, Belinda y Mariana Treviño compartieron “Acaríciame”, mientras que uno de los momentos más vistosos llegó cuando la intérprete de “Cactus” apareció vestida como una astronauta rosa para cantar “Yo no te pido la luna” y terminó elevándose sobre el escenario.

El público también participó en “Maldita primavera”, cuando las luces de los teléfonos celulares comenzaron a iluminar las butacas. Hacia el cierre, las protagonistas retomaron el mensaje de la historia: cuatro mujeres que, después de descubrir que fueron engañadas por el mismo hombre, dejan de ser rivales para convertirse en aliadas. “Esta historia termina con un nacimiento. Y Lupita, Dulce, Yuri y Daniela dejamos de ser muñecas para convertirnos en mujeres. De carne y hueso”, se escuchó durante una de las últimas escenas.

Después de “Mudanzas” y “Castillos” llegó el encuentro entre Belinda y Danna, que culminó con el beso de ambas cantantes. Sin embargo, todavía faltaba una canción. “¡Secretaria, secretaria!”, comenzó a pedir el público, hasta que Mariana Treviño respondió a la petición.

La actriz agradeció a quienes volvieron viral a Lupita tras el estreno de la serie de “Mentiras”, que permitió que nuevas generaciones conocieran al personaje. Finalmente, “Secretaria” sonó en el Auditorio Nacional, cerrando una tarde en la que, aunque Belinda y Danna acapararon las miradas con su beso, fue Lupita quien terminó llevándose algunos de los aplausos más entusiastas.