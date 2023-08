Bella Hadid se puso emotiva en Instagram al recordar el proceso que ha vivido para superar la enfermedad de Lyme, que le fue diagnosticada desde hace 15 años. La supermodelo compartió imágenes de los dolorosos tratamientos.

Fue la propia Bella quien indicó que no caminará por las pasarelas pronto, sino cuando esté lista, luego de que vivió épocas confusas cuando su estado de salud empeoraba, pero se veía rodeada de muchas oportunidades y bendiciones.

“Vivir en este estado, empeorando con el tiempo y trabajo mientras trataba de hacer sentir a mi familia, la gente que me apoyaba y a mí misma, orgullosos, me cobró de formas en que no puedo ni explicar. Estar triste y enferma con todas estas bendiciones/privilegios/oportunidades y amor alrededor de mi fue el tiempo más confuso para mí”, compartió la top model.

En la publicación que subió el pasado domingo a su cuenta de Instagram, donde compartió registros médicos aclaró que actualmente está bien y pidió a sus fans no preocuparse.

“Si tuviera que pasar por todo esto otra vez, para llegar aquí, al momento exacto en el que estoy ahora mismo con todos ustedes, finalmente sana, lo haría todo de nuevo. Me hizo quien soy hoy”, se lee.

¿Cuáles son los síntomas?

La enfermedad que padecía la supermodelo Bella Hadid, y también padeció su madre Yolanda Hadid, es una infección bacteriana que se disemina a través de la picadura de una garrapata.

Esta enfermedad de Lyme se reportó por primera vez en 1977, en el pueblo Old Lyme, de donde tomó su nombre, aunque tiene registros en otras partes del mundo. Al ser diseminada por la picadura de una garrapata, se puede contraer al aire libre, cuando aumenta la exposición a este tipo de animales, así como por alguna mascota que pueda ser portadora de garrapatas.

De acuerdo con el sitio Medline Plus, En la primera etapa de la enfermedad, las personas pueden presentar fiebre y escalofríos, malestar general, dolor de cabeza, auricular y musculares, además de rigidez en el cuello. En la zona donde se presentó la picadura se puede presentar una erupción en “forma de escarapela”, es decir, una mancha roja y plana o ligeramente elevada. Dicha erupción se denomina Eritema migratorio.

Los síntomas pueden aparecer y desaparecer. Mientras que la enfermedad puede afectar al cerebro, el corazón y las articulaciones. En la segunda etapa de la enfermedad se presenta: entumecimiento o dolor en la zona del nervio, parálisis o debilidad en los músculos de la cara, problemas del corazón o dificultad para respirar.

Mientras que, en la tercera etapa, que ese da unos meses o años después de la picadura, aparecen síntomas como el dolor muscular o articular, así como hinchazón en las articulaciones y debilidad. La modelo también aprovechó para agradecer a su médico, a su mamá Yolanda Hadid y a sus representantes por el apoyo y contención que le dieron durante este proceso.