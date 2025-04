Bellakath, cantante conocida como “la reina del reguetón mexa”, se muestra en sus videos “chakalosa” y con actitud desafiante, pero reconoce que su mamá aún la regaña.

En una entrevista con UnoTV, la intérprete de “Gatita” reveló que su madre todavía le da sus “pastillas de ubicatex”. “Me regaña porque tengo muchas cosas en la casa, pero es que sí se necesitan”, dijo entre risas.

La famosa habló sobre sus nuevos proyectos y su nuevo show, pero lo que más llamó la atención y que evidenció el poder de su madre en su vida, fue su decisión de cancelar una colaboración con Jowell y Randy. “Ya no canté con Jowell y Randy porque el ‘manager’ le faltó el respeto a mi mamá y le gritó muy feo, solo por preguntarle cuándo podía conectarse mi ingeniero de audio”, expresó. “Los admiraba mucho, pero creo que para ellos aún no somos nada y no tienen idea de lo que significamos, y la historia que Bellakath y, en general, el reguetón mexicano ha crecido”, añadió fiel a su estilo. “Nos trataron peor que basura y en nuestro propio país. Por dignidad, me tuve que ir”, aceptó.