La cantante Bellakath exhibió los malos tratos que recibió de parte del equipo Jowell y Randy, con quienes preparaba una presentación en vivo. Destacó que el manager del dueto le gritó a su mamá sin razón, y aseguró que se le “cayeron del pedestal”. “Ya no canté con Jowell y Randy porque el ‘manager’ le faltó al respeto a mi mamá y le gritó muy feo solo por preguntarle cuándo podía conectarse mi ingeniero de audio en el show del Auditorio Nacional”, comentó.

“Los admiraba, pero creo que para ellos no somos nada y no tienen idea de lo que significamos y la historia de Bellakath y en general lo que el reguetón mexicano ha hecho. Nos trataron peor que basura en nuestro propio país. Por dignidad me tuve que ir del camerino y decidí no cantar con ellos”, señaló. De la misma manera reveló que su percepción de ellos cambió tras ese suceso: “Perdí todo mi día, literal, mi equipo de trabajo también todo el día ahí. Y todavía decidí aceptar su invitación a cantar con ellos a pesar de que nunca compartieron ni una historia de la canción que tenemos juntos. Se me cayeron del pedestal”.

Bellakath hizo pública su conversación con Jowell, quien le envió un mensaje: “Bella, Dios mío, me acabo de enterar de lo sucedido anoche. Estamos apenados y tomamos la decisión de despedir a nuestro manejador. Definitivamente fue una falta de respeto que no vamos a tolerar”. Ella respondió resaltando lo mucho que los admira.