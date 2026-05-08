Bellakath dispuesta subirse al ring

Bellakath está dispuesta a sacrificar su figura con tal de enfrentar a Yeri Mua en una de las funciones de Ring Royale: “Debería bajar 10 kilos”, dijo.

“Sí, me gustaría. Lo haría solo si la gente me lo pide. Tendría que ser con alguien de mi estatura, porque eso es lo único que no se puede modificar. En cambio, podemos llegar a arreglos con respecto al peso”, destacó Hilda Katherinne Huerta Díaz, más conocida como Bellakath en el mundo del reguetón mexa.

La cantante afirmó que este tipo de encuentros le encantan e incluso afirmó que no le importaría someterse a dietas rigurosas: “Yeri Mua tendría que subir 10 kilos y yo bajar 10. Quiero un buen contrato. De hecho, me hace falta una casa en la playa”, comentó entre risas.

Sin conflictos

Bellakath dijo que no tendría conflicto con enfrentarse con Yeri Mua, pero pide una condición. “No tengo problema que sea con ella, pero después no anden diciendo que yo estoy más alta que ella. Si eso es lo que quiere el público, me rifo”.

Para subirse al cuadrilátero, tendría que pausar su carrera en la música, por ello, exige un buen contrato millonario: “Más allá del dinero, este deporte requiere mucha disciplina y yo hago música. Entonces, dejaría de lado mi carrera para entrenar y prepararme todos los días... hay que tomarlo serio”, destacó la intérprete de la “Agrícola Oriental”.

Por su parte, Yeri “La Bratz Jarocha” respondió al reto en redes sociales indicando que aceptaría el enfrentamiento si hay un buen contrato económico de por medio que beneficie la carrera de ambas: “Esto tiene que valer la pena para ambas y les daremos todo un show que no olvidarán”, sentenció.