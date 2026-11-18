Bellakath podría haberse metido en problemas con Televisa por hablar de más. Durante una conversación con La Cukis en La Mansión VIP 2, la reguetonera soltó varias pistas sobre un programa en el que participa y cuya identidad, aparentemente, debía mantener en secreto. “Hoy también salió un capítulo de un programa que estoy ahí”, comentó la intérprete de “Gatita”, despertando la curiosidad de su compañera.

Cuando La Cukis quiso saber de qué producción se trataba, Bellakath respondió: “No puedo decir, porque no se puede enterar la gente”.

Pistas

Pero la pista más reveladora llegó cuando explicó: “No, porque todavía no saben que soy yo”, mientras llevaba las manos al rostro para simular un hocico alargado.

El gesto hizo que usuarios la relacionaran con La Patrona, que continúa en ¿Quién es la Máscara? 2026. Los seguidores encontraron otras coincidencias, como la voz del personaje, sus movimientos y algunas pistas relacionadas con su trayectoria.

El problema es que el programa de Televisa-Univisión exige mantener en secreto la identidad de sus participantes hasta que sean desenmascarados.