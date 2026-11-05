Bellakath lanza indirectas contra Yeri

Cuando le preguntaron a Bellakath si se sentía capaz de vencer a Yeri Mua en su próxima pelea en Ring Royale, la cantante chilanga fue clara. “Yo… un acomodón de dientes y listo”, respondió.

La intérprete de “Gatita” habló sobre las negociaciones para participar en la segunda edición de Ring Royale y lanzó fuertes declaraciones contra la veracruzana, a quien acusó de no querer concretar el combate. “Estaba cante y cante el tiro y, a la mera hora, mira, se fue de hocico porque, pues no, no quiso”, comentó Bellakath al recordar los intercambios de declaraciones entre ambas.

Ante la duda de si consideraba que Yeri había desistido por miedo, la cantante respondió entre risas: “Pues yo creo que sí, ¿verdad? Porque estuvo primero como que hable y hable... y luego ya no quiso”.

Posteriormente, Bellakath fue todavía más contundente al explicar por qué considera que Yeri Mua no quiere enfrentarse a ella. “Pues porque es una coyona habladora. Por eso Dios le dio el hocico tan grande, pa’ hablar. Sí, la verdad. Y que se ataque quien se tiene que atacar”, externó.

Condiciones

La cantante también hizo referencia a las diferencias físicas entre ambas y consideró que su posible rival tendría que ajustarse a determinadas condiciones de peso y estatura para equilibrar el enfrentamiento. “Si ella quiere pelear… pues que se ponga a la altura, que se ponga al peso y hacemos eso”, señaló.