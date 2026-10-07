Bellakath presenta Undisputed Queen I

Bellakath está de fiesta. La cantante mexicana no solo celebra su cumpleaños número 29, sino que también marca una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de Undisputed Queen I: BellaQueen, el primer tomo de su trilogía musical.

El proyecto, presentado en plataformas digitales, está compuesto por 11 canciones en las que la intérprete mantiene el sello explícito, sensual y directo que la ha caracterizado dentro de la escena urbana y del reggaetón mexa.

Uno de los elementos destacados del álbum son sus seis colaboraciones. Entre estas se encuentra una que la propia Bellakath ha considerado como una de las más soñadas: su encuentro con el puertorriqueño Ele A el Dominio en “Bonnie and Clyde”, tema en el que también participa Uzielito Mix.

La canción aborda un amor intenso, leal y rebelde, y se suma a otros temas del disco que exploran una faceta más romántica, como “Escápate conmigo” y “Ola BB”.