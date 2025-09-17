Bellakath recibe admiración de mexicanos

Bellakath, una de las representantes más conocidas del reggaetón mexicano, mostró su apoyo a las víctimas de la explosión de una pipa de gas cerca del puente La Concordia, incidente que ha cobrado la vida de más de 15 personas.

A través de Instagram, la artista compartió que reunió más de 121 mil pesos, dinero que destinaría a la compra de material de curación y medicamento para los heridos hospitalizados. Su intención era apoyar a las familias afectadas y aliviar un poco el dolor en estos momentos difíciles.

En Tiktok, la cantante de “Tuma” mostró los insumos que adquirió: desde alcohol y gasas hasta violeta de genciana, entre otros. El video rápidamente acumuló reacciones positivas y palabras de agradecimiento por parte de sus seguidores.

Obstáculos

La entrega de los materiales no fue sencilla. Bellakath explicó que en el Hospital General de Zona 197, en Santa Marta, le rechazaron la donación debido a que ya no estaban recibiendo insumos directamente y solo podían dejarlos fuera del hospital.

Posteriormente, acudió a la Clínica 53 del IMSS, donde también le rechazaron el apoyo bajo el argumento de que no había pacientes de la explosión en ese lugar. El personal le recomendó buscar hospitales en Chalco o el Hospital General de la Zona 71.

En su video, Bellakath pidió ayuda a sus seguidores para ubicar dónde podría entregar finalmente el material de curación. Algunos fans le sugirieron que lo destinara al Hospital Magdalena de las Salinas, donde aún podrían encontrarse víctimas del accidente.

La respuesta del público fue mayormente positiva. En los comentarios, muchos aplaudieron su iniciativa, aun cuando no logró entregar el apoyo en un primer intento. “Gracias por hacer lo que el gobierno no puede”. “El que no vive para servir, no sirve para vivir”. “No soy fan de Bellakath, pero estas acciones son de aplaudirse”. “Muchas gracias, Bellakath” y “Me da gusto saber que Bellakath no fue solo una etapa”, fueron algunas de la reacciones.

Hasta el momento, Bellakath no ha dado más actualizaciones en Tiktok sobre el destino final de su donación. Sin embargo, es probable que, siguiendo las sugerencias de sus seguidores, haya entregado los insumos en alguno de los hospitales recomendados para apoyar a las víctimas del lamentable suceso.