Bellakath recibe Disco de Oro

Bellakath, la artista que ha posicionado el reggaetón mexicano a un siguiente nivel, hizo historia una vez más, logrando realizar la fiesta más grande en la Ciudad de México en su primer Pepsi Center, con un show de más de 2 horas de mucho reggaetón y bellaqueo. Contando con invitados de lujo tales como Maldy y Dany Flow, así como varios de sus amigos y cómplices en la escena tales como Profeta Yao Yao, Smi-Lee, Chino El Gorila, Sleezy-O, DJ Foxy, entre mucho otros.

La reina del reguetón

Desde sus éxitos más reconocibles hasta nuevos estrenos por estrenarse, “La Licenciada” encantó a sus fans con un espectacular show con bailarines y animadores que convirtieron su concierto en una verdadera celebración de cultura en la Ciudad de México, combinando reggaetón mexicano, cumbia, pop y un número de drag estelarizado por le cantautor Alexis Mvgler.

Bellakath no solo demostró seguir vigente como la cabeza del género, sino que sigue encabezando la cultura, donde además de ofrecer un show que quedará marcado en la historia del reggaetón mexa, también recibió de parte de Warner Music México un reconocimiento por los siguientes logros: Doble disco de Platino por “Y yo me le pego”, Disco de Oro por “Mami Chakalosa” y Disco de Platino por su álbum La Reina del Reggaetón Mexicano: La Chica de las Poesías.

El concierto terminó en una euforia por el gran show, anunciando que este es solo el inicio de su gira Bellakeo.com, a lo largo de este año y la cual es homónima de su próximo álbum, que verá la luz muy pronto.