Bellakath se reinventa

Bellakath se sumó a un clásico del reguetón, “La chinita de los ojos cafés”, con Golpe a Golpe, fundadores del movimiento colombiano, así como con su amigo y colega El Malilla. “Es una de las canciones que me gustaban mucho cuando yo iba en la secundaria y, bueno, yo antes eras chinita, bueno yo soy de pelo chino, me lo alacio y todo, pero esta canción me gustaba mucho porque yo me sentía la chinita con los ojos cafés”, detalló.

En poco más de tres años en la industria, Bellakath ha alcanzado el éxito, a tal grado que es una de las artistas más escuchadas en las plataformas digitales, junto a Yuridia, Ha-Ash y Gloria Trevi.

“Para mí no es tanto un logro ser la más escuchada, el logro más bien sería que a la gente le guste mi música, entonces a veces estamos siendo la número uno en algunas plataformas, a veces la dos, a veces la tres, pero eso no significa que sea una calificación al trabajo que todos venimos haciendo”, comentó.

Para este 2025, entre sus planes está una colaboración con Belinda, la que seguramente dará mucho de qué hablar. “No he platicado todavía con Beli porque siento que estas fechas son como de vacaciones, pero eso ya se habló y ella es una mujer de palabra, yo también, solamente falta que nos juntemos en el estudio”, dijo.

En las primeras horas de publicado el video en su canal de Youtube, ya había sumado más de 130 mil visitas.