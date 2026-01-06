Bellakath sufre discriminación

La cantante mexicana Bellakath vivió un tenso episodio durante un vuelo de la aerolínea Transavia mientras viajaba desde Finlandia con destino a París, el suceso rápidamente escaló en redes sociales.

Según su versión, los conflictos comenzaron incluso antes de abordar, cuando el personal de seguridad intentó confiscarle parte de su maquillaje. Ya a bordo, la situación escaló cuando otras pasajeras la criticaron por el volumen con el que escuchaba sus videos en el celular que llevaba.

Bellakath dijo que intentaba ver contenido en su teléfono y respondió con claridad: “Yo estaba viendo Tiktoks, el avión ni arrancaba, la gente se estaba sentando… me puse a ver videos de Instagram, reels y todo, con un volumen normal”.

Cuando una pasajera le pidió que usara audífonos, ella narró su molestia. “Me emperra que me toquen y me dice en inglés que si podía ponerme audífonos, pero me emputó la forma en que me lo dijo la perra, y dije ‘no, I don’t have’”. La discusión siguió con la tripulación, y la cantante no ocultó su enojo contra una sobrecargo: “Neta, pésima aeromoza, terror de persona, me dice bien feo ‘sí, bájale’”.

Su reacción subió de tono, “si quieres tranquilidad, tienes que callar a todos, estúpida naca, que Transavia te corra, por perra, estúpida y discriminatoria, que encuentres mi perfil y sepas que soy la Bellakath, hija de tu puta madre, perra aeromoza, estúpida naca”.

Luego explicó su postura en sus historias y defendió su actitud, afirmando que no se dejaría maltratar: “A lo mejor piensan que me pasa todo o que siempre estoy peleando, pero a México y al mundo le arde ver a una cabrona que no se deja como yo”.