En una sorprendente revelación para sus seguidores, las reguetoneras Bellakath y Yeri Mua decidieron dejar atrás los chismes y problemas, para ser amigas. Por ello, hicieron una transmisión en TikTok para hablar de lo que pasó.

Después de meses de intercambiar indirectas y participar en altercados públicos, Bellakath y Yeri Mua aclararon sus diferencias y, de paso, crearon una nueva amistad. Este inesperado giro ha emocionado a sus fans, quienes han seguido de cerca el drama que se había desatado entre estas dos figuras de la música.

Durante la transmisión, las cantantes no solo abordaron los rumores que habían circulado sobre su enemistad, sino que también expresaron su admiración mutua. Yeri Mua, conocida por su sinceridad, sorprendió a todos al confesar que no sentía odio hacia Bellakath, incluso reconociendo que le gusta su música. Sin embargo, no todo fue tan sencillo. Bellakath mencionó que, a pesar de que estaban dando este primer paso hacia la reconciliación, era necesario aclarar ciertos temas en privado. “No, pues sí, yo sé. La verdad, es que no… Yo creo que esto, lo que pasó antes, tenemos que platicarlo otro día, tú y yo, pero aparte de redes. Porque hay cosas que la gente no debe de saber y así, pero te debo decir que te pasaste de ver… inventando cosas de mí. ¡Acéptalo, ca…! ¡Ahorita!”, declaró Bellakath.

Uno de los puntos más polémicos se relaciona con las afirmaciones de Yeri Mua sobre la supuesta relación de Bellakath con una persona que se encuentra en un reclusorio. Esta situación se había vuelto un tema recurrente de conversación, especialmente durante una transmisión en vivo con Dani Flow, donde Yeri Mua dejó caer las insinuaciones que no cayeron bien en Bellakath.

Ante este comentario, Yeri Mua se defendió al asegurar que la información que había compartido sobre la vida personal de Bellakath no era un invento, sino que provenía de una de las excompañeras de Bellakath, quien había concursado en el programa de televisión Enamorándonos. “Güey, te lo juro que hay gente que me lo juró… Que si el vato del reclusorio. Te lo juro. No lo inventé. Tus excompañeras de ‘Enamorándonos’ te odian, me fueron a contar todo, ‘no, la Bellakath esto y esto’”, recalcó Yeri Mua.

Este momento en la transmisión fue crucial, ya que ambas artistas decidieron abordar sus problemas y enemistad de manera abierta y honesta, sentando las bases para una relación más saludable en el futuro.