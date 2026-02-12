Bellas Artes anuncia nombramientos

A través de sus redes sociales, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) anunció que Mauricio Maillé asumirá funciones como nuevo director del Museo del Palacio de Bellas Artes el próximo 16 de febrero. El director anterior fue Daniel Garza Usabiaga, desde octubre de 2024.

De igual forma, a partir del 2 de marzo, Laura Valencia será la nueva directora del Museo Nacional de la Estampa. “Ambos cuentan con una sólida trayectoria en el ámbito artístico y cultural”, indica la publicación de X del Inbal (@bellasartesinba).

Perfiles

Maillé es gestor cultural especializado en museos y exposiciones, y ha trabajado en un abanico profesional amplio: desde la planeación de muestras, el trabajo museográfico y la curaduría hasta la edición de libros.

“Durante 30 años, he dedicado mi experiencia al desarrollo de proyectos relacionados con el sector audiovisual, en particular con la imagen fotográfica y el cine; desarrollando proyectos en museos, espacios públicos, proyectos editoriales y plataformas digitales. He trabajado como organizador, comisario, editor y museólogo”, dice en su descripción de LinkedIn.

De 2001 a 2019 fue director de Artes Visuales de la Fundación Televisa. Entre los proyectos que ha trabajado está la exposición “La invención de la memoria. Fotografía y arqueología en México”, en el Museo de Antropología, y las exposiciones sobre “Ciudad y Memoria” en el Palacio de Bellas Artes. Participó en el proyecto Fotos por México para apoyar al Instituto Nacional de Nutrición en la pandemia.

En el caso del Museo Nacional de la Estampa (Munae) sale Emilio Payán y entra la artista visual Laura Valencia. “Con estas designaciones, el Instituto reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los museos, la continuidad de sus programas y la renovación de espacios para 2026”, indicó.

Valencia, que asumirá la dirección del museo el 2 de marzo, es artista especializada en grabado e impresión. Ha expuesto en el Ex-Teresa Arte Actual, Museo Nacional de la Estampa, Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Museo del Banco de la República en Bogotá, Museo Suizo de Arquitectura en Basilea y el Kunstquartier Bethanien en Berlín.

“El Inbal agradece y expresa su reconocimiento a Daniel Garza y Emilio Payán, quienes concluyeron sus encargos al frente de estos museos para emprender nuevos compromisos de trabajo”, indicó al institución.