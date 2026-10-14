Belleza, cinta sobre el aplomo femenino

¿Qué es la belleza y hasta dónde impacta en las personas lo que se cree de esta? Fernanda Castillo y Maite Perroni tratarán de dar respuesta a esas interrogantes a través de los personajes que interpretan en Belleza, que llegará a cines próximamente.

La cinta que ahora está en etapa de posproducción, es un dramedy dirigido por Nadia Ayala Tabachnik, que incluye en su reparto a Diego Klein, Arturo Ríos y Arap Bethke. “Habla esencialmente de los paradigmas de la belleza y cómo impacta esto en la vida de un grupo de mujeres que se encuentran en diferentes etapas de su vida”, dice Daniel Hernández Bocanegra, director General Latinoamérica de Secuoya Content Group.

Castillo, con las películas Ya veremos y Una mujer sin filtro, ha sido de las actrices mexicanas más taquilleras de los últimos 10 años, mientras que Perroni se ha enfocado más al drama con producciones como Triada.

Secuoya está comenzando a afianzarse como productora y distribuidora con cintas y series como La celda de los milagros, con Omar Chaparro, y Bajo el volcán con William Levy.

A la pantalla chica

Belleza estrenaría durante el primer semestre de 2027, inicialmente en cines, para luego llegar a streaming. “Esperamos generar impacto y que la historia genere preguntas, que es lo que queremos que pase con nuestras producciones. Aquí es ver dónde está la verdadera belleza y cuál es su significado”, apunta el ejecutivo.

La cinta es el remake de una historia original alemana, igual que pasó con La celda de los milagros, que nació en Corea del Sur y luego fue extendiendo su universo hacia otros países.

Proyectos

Hernández Bocanegra y cabezas de Secuoya estuvieron presentes en Iberseries & Platino Industria, encuentro de profesionales del mundo audiovisual de más de 50 países. Ambos llegaron para ofrecer una plática sobre el contenido local con vocación global. Como parte de ello anunciaron un acuerdo de producción con Manolo Caro, el creador de La Casa de las Flores y Sagrada familia.

De esa mancuerna saldrían todo tipo de proyectos, entre series y largometrajes. Hernández Bocanegra afirmó que como productora no tienen pensado apoyarse de la inteligencia artificial. Igualmente generar producciones verticales no está en sus planes.