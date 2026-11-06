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Belleza y creatividad protagonizan la gira Glow

Noviembre 06 del 2026
Belleza y creatividad protagonizan la gira GlowBelleza y creatividad protagonizan la gira Glow
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Belleza y creatividad protagonizan la gira GlowBelleza y creatividad protagonizan la gira Glow

En una jornada llena de aprendizaje y nuevas tendencias, consultores y consultoras de Tuxtla Gutiérrez participaron en la gira nacional Glow, en la que Natura y Avon presentaron sus colecciones de maquillaje. Los asistentes disfrutaron una experiencia que combinó creatividad y convivencia, además de sorpresas y regalos. La actividad formó parte del recorrido impulsado por Natura para acercar nuevas propuestas a sus redes de belleza, fortalecer los conocimientos de su fuerza de ventas y brindar herramientas para impulsar sus negocios

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