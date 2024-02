Ben Affleck evita tema de Britney Spears

Dos días después de que Britney Spears hiciera una controvertida publicación en sus redes sociales afirmando haber tenido un momento íntimo con el actor Ben Affleck en el verano de 1999, el famoso fue visto caminando por las calles de Santa Mónica, California.

Un paparazzo, que hablaba español, se acercó al histrión para preguntarle sobre el tema: “¿Es cierto lo que Britney Spears dijo sobre que tú y ella compartieron un beso?”. Ante esto, Affleck, quien inicialmente mostró una sonrisa al escuchar el español del fotógrafo, luego sacudió la cabeza incómodo al escuchar el cuestionamiento y se dirigió hacia su automóvil para marcharse, según informó TMZ. La reacción de la actual pareja de Jennifer López no proporcionó una respuesta clara.

La publicación de Britney Spears en Instagram el pasado miércoles 9 detallaba una postal de ella junto a Affleck y Diane Warren, tomada durante un evento en el que celebraban el lanzamiento de “Baby one more time”, en 1999. Spears asegura que se besó con Affleck esa noche, añadiendo que simplemente quería compartir el “chisme” con sus seguidores. Sin embargo, no proporcionó más detalles y posteriormente eliminó la foto. “¡Ojalá pudiera contarles la historia que pasó antes de eso!”, agregó.

Esta revelación ha generado sorpresa entre los fanáticos, ya que la estrella pop y el actor no han demostrado tener una conexión especial a lo largo de los años, y este episodio tampoco fue mencionado por la famosa en su libro de memorias La mujer que soy.

Además, esta publicación se suma a una serie de mensajes polémicos que Spears comparte constantemente en redes sociales, lo que preocupa a sus seguidores. La artista a menudo aparece con poca ropa o realiza bailes que resultan incómodos para algunos usuarios en línea. En diversas ocasiones, los fanáticos han llamado a la policía para pedir que se aseguren de que la cantante esté bien, una situación que ha molestado a Spears.