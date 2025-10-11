Ben y Jennifer se reencuentran

Ben Affleck y Jennifer López volvieron a coincidir públicamente en el estreno de El beso de la Mujer Araña en Nueva York. La expareja posó para algunas fotos en la alfombra roja y un comentario del actor llamó la atención del público. Affleck no paro de elogiar la actuación de López en la película dirigida por Bill Condon, cineasta detrás de El buen mentiroso, Dioses y monstruos y El gran showman.

“Es un honor estar aquí. Esta película es exquisita. Jennifer, eres increíble. Bill, hiciste un trabajo increíble. Tonatiuh, eres fenomenal. Bienvenida al estrellato para toda la vida. Disfrútala. Hay altibajos, pero aquí estás”, externó.

El actor también expresó su orgullo por haber formado parte del proyecto: “Es una gran emoción y un gran honor, y estoy muy orgulloso de esta película. Gracias por dejarme formar parte de ella”. El reencuentro sorprendió a los asistentes, pues Ben Affleck y Jennifer López vivieron una relación marcada por separaciones y reconciliaciones. Tras casarse en dos ceremonias, una en Las Vegas y otra en Georgia, anunciaron su divorcio a inicios de 2025.