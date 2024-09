Ben y Jlo dividen sus ahorros

Pese a que la expareja conformada por Jennifer Lopez y Ben Affleck nunca firmaron un acuerdo prenupcial, ellos contrataron a una tenaz abogada para acordar la repartición legal de sus bienes, aunque al parecer, ellos buscan concluir en los mejores términos su tan sonado divorcio.

Las celebridades fueron vistas dirigiéndose a la oficina de la abogada Laura Wasser, conocida como “el terror de los maridos”, quien trabajó con celebridades como Angelina Jolie, Britney Spears y Nicole Kidman. De acuerdo con el portal TMZ, Wasser, quien también se encargó del divorcio de Affleck con Jennifer Garner, está ayudando a “mediar” en su separación.

Los famosos están enfrentando complicaciones debido a que no tenían un acuerdo prenupcial al celebrar sus votos en agosto de 2022. Desde su matrimonio, han colaborado en varios proyectos juntos, incluyendo la película Unstoppable, This Is Me… Now y Kiss Of The Spider Woman, y se ha indicado que una compañía de producción también podría estar en juego.

A pesar de la situación, la pareja desea que todo se maneje de la forma más amistosa posible. “Todavía hay mucho amor”, declaró una fuente a People.