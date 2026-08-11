Beneg se mete a zona de guerra

El joven cantante y compositor mexicano Patricio Beneg entró a las batallas de las emociones al presentar su reciente sencillo “Zona de guerra”, con el que pretende conectar musicalmente con las nuevas generaciones.

Con una propuesta que fusiona el pop con los matices de música urbana, él apostó una vez más por las letras sinceras y vulnerables. Patricio indicó que no habla de un enfrentamiento de la persona contra el mundo caótico de la actualidad, sino que todo inicia desde la batalla emocional dentro de la mente.

Inspiración

De esta forma, indicó, su sencillo nació tras el cierre de su última relación sentimental. “Capturamos ese bucle o momento ‘tóxico’ donde la lógica dicta alejarse, pero el apego impulsa a volver”, mencionó el compositor.

Es de mencionar, su reciente melodía está incluido en el EP que fue lanzado el pasado 14 de febrero, donde Patricio Beneg incluyó también el tema “De las ruinas al arte”, con un mensaje sobre resiliencia y renacimiento.

A grandes rasgos, el mayor objetivo del vocalista no es que una canción sea un éxito, sino que alguien encuentre un lugar donde sentirse comprendido.