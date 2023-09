La muerte de Benito Castro sigue siendo un shock para su familia, colegas y público general debido a la inesperada forma en que ocurrió. El actor de 77 años perdió la vida tras las múltiples lesiones que le dejó una caída de las escaleras de su casa.

Aunque para muchos será una gran incógnita saber qué fue lo que paso en ese trágico accidente, lo que sí se puede conocer es el estado de ánimo y los planes que Castro tenía antes de su muerte, gracias a las personas que estuvieron cerca de él, con quien pasó gran parte de su tiempo.

Un ejemplo de esto es Carlos Bonavides, con quien el integrante de Los Hermanos Castro compartió créditos en la obra ¿Por qué será que las queremos tanto? El intérprete de Huicho Domínguez reveló que su amigo y colega se encontraba en un gran momento de vida y lo reflejaba a través de sus chistes. “Su humor era maravilloso, sus bromas, sus anécdotas, su plática sensacional, yo nunca lo vi deprimido, al contrario, nos daba ánimos a todos”, dijo en entrevista.

Asimismo, destacó que tanto el estado de salud de Castro como su estado anímico eran perfectos, por lo que le ha costado mucho asimilar que ya no volverá a verlo. “Yo lo vi muy bien, hasta el último día. Se me fue un amigo de toda la vida, hermano de los hermanos; un hombre que me dio muchas lecciones de vida; yo aprendí a quererlo muchísimo, sobre todo en esta última obra que estuve con él”, externó.

Bonavides también lamentó que los planes que tanto ilusionaban al querido “papiringo” ya no puedan realizarse, y es que, explicó que Castro estaba a punto de firmar un nuevo contrato con Televisa. “Tenía planes muy concretos de regresar con ‘La Güereja’, inclusive ya tenía los libretos y todo”, expresó.

Finalmente, consideró que Arturo Castro Hernández, nombre real de Castro, será un ejemplo para todos los jóvenes y para quienes lo querían más; será para él un recuerdo inolvidable de una persona sencilla, amable y grande, puntualizó.