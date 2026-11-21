El escritor Benito Taibo será sustituido por la investigadora y gestora cultural Cinthya García Leyva al frente de la Dirección General de Radio UNAM, en tanto que el cineasta y biólogo Iván Trujillo deja la Dirección General de Televisión Universitaria (TVUNAM), cargo que asumirá la productora Guadalupe Alonso.

Los cambios se harán efectivos a partir del próximo 16 de enero de 2027, y se dan luego de que ambas instituciones fueran auditadas en meses pasados, tal como afirmó la coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM, Rosa Beltrán en agosto pasado al inaugurar la Filuni, luego de que El Universal documentara un abuso de gastos en la gestión de Benito Taibo en Radio UNAM.

Informe

La salida de ambos funcionarios universitarios se dieron a conocer a través de un comunicado emitido por Difusión Cultural de la UNAM, que señala que los nuevos nombramientos “buscan fortalecer las capacidades y el desempeño de estos medios de comunicación universitarios, consolidar su función social y abrir nuevas posibilidades para el desarrollo de proyectos que amplíen su alcance, relevancia e incidencia en la vida pública del país”.

Además, aseguran, responden a la determinación institucional de incorporar nuevas perspectivas, renovar enfoques de trabajo e impulsar condiciones que contribuyan a establecer objetivos con un mayor impacto en la comunidad universitaria, así como en diversos sectores de la sociedad.

El texto señala que el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, en acuerdo con la coordinadora de Difusión Cultural, Rosa Beltrán, designan a los nuevos funcionarios y apuntan: “CulturaUNAM reconoce el trabajo de Iván Trujillo y de Benito Taibo al frente de ambas instituciones. Agradece las contribuciones que, desde sus respectivas gestiones, realizaron para el fortalecimiento de estos proyectos”.

¿Quién es Guadalupe Alonso?

La nueva responsable de Radio UNAM es periodista y productora de televisión. Fue subdirectora de información en TV UNAM de 2004 a 2016, donde estuvo a cargo de la barra de programas informativos y programación especial, y directora de noticias en Canal 22, de 1993 a 2000 y de 2015 a 2022.

Por su parte, Cinthya García Leyva, que llega a TVUNAM, es doctora en Literatura Comparada por la UNAM, investigadora y gestora cultural. En las últimas dos décadas ha enfocado su labor en prácticas interdisciplinarias e intermediales, así como en la investigación sobre relaciones políticas y poéticas entre sonido y lenguaje.