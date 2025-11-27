Benjamín Barajas: 60 años de poesía

El ensayista y editor Benjamín Barajas Sánchez presentó sus nuevos libros, Las mil y una palabras y Los muebles de la mente. El primero fue editado por la Facultad de Artes y Diseño, y ofrece nuevas interpretaciones de textos clásicos de literatura y filosofía que van desde la antigüedad hasta la posmodernidad, abarcando a figuras como Sócrates, Soren Kierkegaard, Sor Juana Inés de la Cruz y Dolores Castro.

“Barajas reflexiona sobre los alcances y las mutaciones del libro y la lectura en la sociedad contemporánea, así como sobre el papel de los profesores en la formación de nuevos lectores y el desarrollo del pensamiento crítico de sus estudiantes”, es la descripción que da Libros UNAM.

Estos ensayos cuentan con un prólogo escrito por Geney Beltrán y va acompañado de ilustraciones de Paola Fernández Bernal, Raquel García Cruz, Mauricio de Jesús Juárez Servín y Marisol Rivero García.

Por otra parte, Los muebles de la mente es una compilación de los artículos que Barajas ha publicado en Confabulario, suplemento cultural del periódico El Universal. La obra es descrita como su más reciente batalla pedagógica de educación literaria.

La presentación se efectuó en la Capilla Alfonsina, ubicada en Benjamín Hill 122, colonia Condesa. En el evento participaron Julio Aguilar y el ensayista Evodio Escalante.