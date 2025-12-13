Benji presenta su nuevo álbum

Benji V, un joven cantautor que comienza a abrirse camino dentro de la nueva escena de la música mexicana, actualmente presenta El cielo es el límite, su primer EP, un proyecto que muestra la línea musical que quiere desarrollar y su interés por seguir construyendo una identidad propia dentro del género. Este lanzamiento representa un paso importante en su trayectoria, marcando el inicio de una etapa más definida en su propuesta artística

El material reúne 7 temas que reflejan la dirección musical que Benji V quiere explorar. El EP incluye colaboraciones con artistas de la nueva generación como Marca MP; Hans, “El Oso”, e Ivan Orozco.

El focus track, “Miss Universo”, presenta una historia marcada por el deseo, la atracción y el descontrol que puede generar una conexión intensa.

La canción narra cómo una mujer lo tiene completamente enganchado, al grado de sacarlo de su papel habitual y hacerlo actuar desde la impulsividad, se siente sorprendido por lo que ella despierta en él, atrapado entre la euforia, la obsesión y la necesidad de impresionarla. La letra gira en torno al contraste entre la seguridad que él creía tener y la vulnerabilidad que experimenta ahora, mostrando cómo esa atracción lo lleva a perder la brújula, caer rendido y dejarse llevar por la tentación y el deseo.

El lanzamiento llega acompañado de un video oficial donde se ve a Benji V e Ivan Orozco en una lujosa casa, rodeados de autos, relojes y una chica, elementos que refuerzan la estética del tema y su tono aspiracional. La producción muestra a ambos artistas en un ambiente de lujo y excesos que acompaña la narrativa del sencillo.