Benji V presenta nuevo sencillo

Benji V presenta “Inri”, un sencillo escrito por Leonardo Javier Hermosillo Quezada que parte de una contradicción muy presente en su manera de ver la vida: moverse entre la calle y la fe sin sentir que una necesariamente cancela a la otra. En la canción, el artista habla desde la confianza de quien se siente protegido y bendecido, mientras hace referencias directas a la vida que lleva, lo que ha conseguido y a quienes intentan seguirle el paso.

Esa relación con la fe ocupa un lugar importante dentro de “inri”. Benji V reconoce abiertamente las distintas caras de su vida y, al mismo tiempo, deja claro el lugar que tiene Dios dentro de ella. El título retoma las siglas tradicionalmente asociadas con la inscripción colocada sobre la cruz de Jesús, una referencia que cobra sentido dentro de una canción en la que lo espiritual convive con su propia realidad.

Tema

La canción también juega con la línea entre la vida de Benji V y su faceta como artista. Al hablar de la “beliqueada” y la “artisteada”, lleva a la canción una expresión propia que conecta con su personalidad y con la manera en la que presenta su música, mientras las referencias al lujo y a su posición actual completan el retrato que construye a través de la letra.

El lanzamiento viene acompañado de un lyric video que complementa el concepto de “Inri” y pone la letra al frente como parte central de la propuesta. El tema se convierte además en el cuarto sencillo revelado del próximo álbum de Benji V, continuando el camino hacia la presentación de este nuevo material discográfico.