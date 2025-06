Benny Blanco quiere ser papá

Benny Blanco ya le dio el anillo de compromiso a Selena Gómez y, mientras planean la boda de sus sueños, el productor musical también anhela dar un paso más en su relación: formar una familia.

En una reciente entrevista con Instyle, Blanco habló abiertamente sobre el tema. “Me encantan los niños; me encanta ser tío. Quiero ser papá”, expresó con seguridad.

Benjamin Joseph Levin, su nombre real, añadió que siempre sueña con eso y “rezo todos los días” para poder vivir la paternidad. La pareja, que inició su intenso romance a mediados de 2023, ha demostrado tener un amor sin límites, a pesar de que ambos siguen enfocados en sus carreras. Recientemente, lanzaron un álbum en conjunto titulado I said i love you first.

Actualmente, la cantante también graba la quinta temporada de la serie Only murders in the building, mientras avanza con los preparativos para su enlace. En septiembre de 2024, la intérprete de “Ice cream” reveló a Vanity Fair que, debido a cuestiones de salud, no puede tener hijos de forma natural: “Lamentablemente no puedo gestar mis propios hijos. Tengo muchos problemas médicos que pondrían en peligro mi vida y la del bebé”. Para la exestrella de Disney, aceptar esa realidad fue un proceso difícil. “Ahora estoy en una situación mucho mejor con este tema”.

Parte de su alivio proviene de los métodos alternativos que permiten iniciar la maternidad, como la adopción o la gestación subrogada, opciones a las que no se cierra. “Son dos posibilidades enormes para mí. Me hizo sentir muy agradecida por las otras salidas para las personas que se mueren por querer ser madres. Yo soy una de esas personas. Estoy emocionada por cómo será ese viaje, que será un poco diferente. Aunque, al fin y al cabo, no me importa. Será mío, será mi bebé”, dijo entonces.

Selena ha convivido durante más de una década con el lupus, una enfermedad autoinmune que hace que el sistema inmunológico ataque los propios tejidos y órganos, causando inflamaciones dolorosas, según el sitio de Clínica Mayo.