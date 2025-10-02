Benny Ibarra “Siente fuego” como solista

Benny Ibarra cumplió hace poco 55 años y, lejos de crisis existenciales, comparte que es momento de retomar su carrera como solista, pues la creatividad y la inspiración están a flor de piel en su vida.

Con este deseo, el cantante estrenó “Siente el fuego”, segundo sencillo de su álbum Nacer una vez más, título que hace alusión a la etapa que vive. “Se me hace muy entrañable que después de tanto tiempo, y a los 55 años, por fin sienta que voy a tener una gira que represente o que acompañe este renacer de Benny, esta nueva propuesta, estas ganas de perdurar, de volver a hacer música”, asegura.

Luego de una temporada de hacer teatro, alrededor de 15 años en puestas como Jesucristo superestrella y El hombre de la mancha, además de recorrer varios escenarios con el 90s Pop Tour, Ibarra aseguró que este es el disco más importante en su carrera de 45 años, por lo menos hasta el momento, y habló de lo que ha pasado con sus otros álbumes. “Ya estaba trabajando el disco y de repente Jesucristo superestrella, pero ¿cómo le digo que no a esta obra que hizo mi mamá?, quería que me viera haciéndola, y quería ver si podía ser Jesucristo”, recuerda el intérprete de “Cielo”.

Canta a la espiritualidad, a la madurez

Benny Ibarra también celebra 45 años de carrera en la música con el álbum que, a su parecer, hace el contraste entre su madurez y sus ansias de entrar al ruedo otra vez, dándole un segundo aire a su espíritu salvaje. “Sin duda me da mucho gusto que haya salido ‘Siente el fuego’ como el segundo sencillo, es un tema mucho más introspectivo, claramente de amor, y con una connotación muy espiritual, de otra inteligencia, de madurez, de entender, de aceptar”, afirma.

El cantante llevará Nacer una vez más a los escenarios, primero el 11 de octubre en Guadalajara y el 31 al Teatro Metropólitan en la Ciudad de México. “Después de 15 años creo que es lógico que está padre que yo me concentré en este Benny, en este disco, y creo que me lo merezco, lo quiero gozar, ver cómo madura la gira, ver a dónde nos lleva esto, disfrutarlo y como siempre ha sido en mi vida, afortunadamente, pues dejaré que las cosas sucedan. La mejor manera de planear para el futuro es hacer lo mejor posible en el presente”, asegura.