Betsabeé rinde homenaje a Monsiváis

A través del arte, Betsabeé Romero magnifica los pequeños detalles de la cotidianidad que Carlos Monsiváis amplificaba en sus libros. La artista considera al escritor como una “piedra medular” en su trabajo, por lo que lo homenajea con la exposición “Porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más”, en el Museo del Estanquillo.

Romero eligió ese título para la muestra, que es una línea de la canción “Hasta que te conocí” de Juan Gabriel, pues dice que “en estos momentos políticos, históricos, tan terribles”, junto con el entusiasmo que hubo en las calles durante el Mundial 2026, y la polémica inteligencia artificial, ha pensado en Monsiváis, de quien se conmemora el aniversario 16 de su fallecimiento.

La exposición se trata de la primera instalación que ha albergado el recinto en sus casi 20 años de existencia. Romero adaptó la sala 3 del museo en una serie de habitaciones para hacer énfasis a aspectos particulares de la escritura de Monsiváis y su proceso. “Creo que hay una cosa muy única en la lectura de la realidad de Carlos Monsiváis y creo que traté de jugar con este camino que él recorrió de muchas maneras”, dijo Romero en un recorrido para la prensa.

Cuadros

Romero aborda la particularidad de Monsiváis de ser un “gran memorista” y “buscar lo desaparecido, lo minúsculo y lo invisible” en la vida diaria, con una instalación de lupas con imágenes grabadas, que proyectan imágenes sobre libros del autor que referencian situaciones o descripciones en sus páginas. El espacio se titula “La sala de la lupa feroz”.

En la sección “La sala de los lentes”, Romero homenajea al proceso de escritura de Monsiváis, así como a los lugares de la ciudad sobre los que escribió y habitó. En esta parte la instalación consiste en una serie de lentes grabados con paisajes citadinos que se reflejan sobre unas manos de papel, cuyas líneas en realidad son las líneas de metro que pasan por la colonia Portales donde vivió, y también tenían curitas para recordar cómo el autor de Apocalipstick escribía a mano y de tanto hacerlo llegaba a lastimarse.

En el recorrido también hay una sala dedicada a las máscaras de lucha libre, titulada “El Santo y las máscaras de la ciudad”, y “La televisión tatuada”, un cuarto con teles de bulbo cuyas pantallas tienen los rostros de celebridades de las que Monsiváis escribió, como Juan Gabriel, María Félix y Salvador Novo.

Romero, quien ha practicado el grabado en distintos soportes, explica que esta técnica conecta con Monsiváis, pues decidió que, en vez de coleccionar pintura, reuniría grabado: “La gráfica popular, para mí, fue la parte más liberal y propositiva de toda la Escuela Mexicana. También quise hacer homenaje a esa forma de coleccionar, que (Monsiváis) es coherente hasta en lo que colecciona”.