Beyoncé enfrenta demanda por derechos

Una nueva demanda por derechos de autor fue presentada contra Beyoncé por el supuesto uso no autorizado de un sample en “Alien superstar”, tema incluido en su álbum Renaissance, lanzado en 2022.

De acuerdo con documentos legales obtenidos por TMZ, Hirose Enterprises y el productor Shuji Hirose señalan que al inicio de la canción se escucha una voz que proviene de “Moonraker”, tema interpretado por John Holiday.

La empresa asegura que posee los derechos de la canción y sostiene que los primeros segundos hablados utilizados en “Alien superstar” fueron incorporados a Renaissance sin autorización.

Evidencias

Según los documentos, el equipo de Beyoncé obtuvo una licencia de John Holiday para utilizar el fragmento. Sin embargo, los demandantes afirman que esta autorización fue conseguida semanas después del lanzamiento de Renaissance, en julio de 2022, cuando “Alien superstar” ya estaba disponible para el público.

Además, Hirose Enterprises sostiene que Holiday no tenía facultades para otorgar dicha licencia, pues habría cedido sus derechos sobre la obra décadas atrás. Los demandantes aseguran que notificaron a la compañía de la cantante sobre el supuesto problema con los derechos, pero el álbum continuó a la venta.