Bezares da carpetazo a documental

“No lo he visto y no me interesa verlo, la verdad”, dice enfático Mario Bezares sobre el documental Testigos: la verdad tiene voz, en el cual se supone demuestran que tanto él como Paola Durante nada tuvieron que ver con el asesinato del conductor Paco Stanley, ocurrido el 7 de junio de 1999.

Para el actor ya no es extraño que salgan este tipo de materiales entorno al caso, en el cual se han manejado diversidad de teorías y conspiraciones que no terminan de aclarar lo que sucedió y que, curiosamente, señala, siempre se dan a conocer en vísperas del aniversario luctuoso de Stanley.

En este trabajo se presenta el testimonio de testigos protegidos en Estados Unidos, que liberan de toda acusación a Bezares y Durante, y aseguran que fue Carlos Acevedo, alias “El Pato”, exagente de la extinta Dirección Federal de Seguridad, quien jaló el gatillo. “Si es una prueba contundente, si esto es realmente la verdad, yo los exhorto a que la presenten en la Fiscalía, para que este caso sea resuelto y se cierre ya. Los productores (Juan Carlos Uribe y Arlette Garibay) dicen que nos eximen completamente de todo, pues gracias, pero eso lo venimos diciendo desde hace 27 años”, dijo Mario Bezares, quien pasó año y medio en prisión señalado de haber puesto a Stanley, mientras él iba al baño.

El conductor y “youtuber” explicó que este capítulo en su vida está cerrado para él y los suyos, que está disfrutando del buen momento que pasa gracias a su triunfo en La casa de los famosos México, así que no tiene interés de volver a hablar del tema.