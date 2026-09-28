Biblioteca Vasconcelos celebra 20 años

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Dirección General de Bibliotecas, celebró el 20 aniversario de la Biblioteca Vasconcelos con una jornada de actividades que incluyó el concierto “Encuentro a Dúo”, el cual reunió a los reconocidos músicos mexicanos Héctor Infanzón y Ricardo Gallardo.

Debajo de la Mátrix Móvil, la presentación acercó al público a una propuesta musical en la que el piano, el vibráfono, los gongs y percusiones dialogaron mediante composiciones e improvisaciones de ambos artistas, quienes cuentan con sólidas trayectorias tanto en territorio nacional como internacional.

La cercanía entre ambos músicos permitió que el concierto se desarrollara como un intercambio constante: las frases del piano encontraron respuesta en las percusiones y los sonidos metálicos del vibráfono y los gongs, en una propuesta en la que la improvisación abrió las puertas a distintas combinaciones rítmicas y sonoras.

Discurso

Al dar la bienvenida al recinto, la directora general de Bibliotecas, Guillermina Pérez Suárez, destacó que el valor de la Vasconcelos trasciende su arquitectura y sus acervos, y reside en las personas que diariamente la hacen suya.

“El verdadero valor de este contenedor, de este trasatlántico, como dice mi querida Silvia Alejandre (directora del recinto), son las personas que trabajan aquí adentro, las bibliotecarias y los bibliotecarios, y todos los usuarios y usuarias que nos visitan todos los días para consultar un acervo, pero también para disfrutar todo lo que hacemos de manera cultural y artística”, expresó.

Pérez Suárez destacó que uno de los propósitos del recinto es fortalecer los vínculos entre quienes lo visitan: “Deseamos y trabajamos arduamente para que esta biblioteca sea y siga siendo un lugar que genera comunidad, que genera colectividad, un lugar donde podamos venir a dialogar, a compartir, a encontrarnos con nuestros pares”.

Asimismo, subrayó el carácter intergeneracional y diverso de la Vasconcelos: “Este lugar está habitado de bebés, de niñas, de niños, de jóvenes, pero también de adultos y de adultos mayores”. Durante 20 años recibe diariamente a personas de distintos puntos de la Ciudad de México, el Estado de México, otras entidades del país y del extranjero, resaltó.