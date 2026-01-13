Biblioteca Vasconcelos enfrenta crisis

Desde el miércoles pasado, 31 bibliotecarios con más de 20 años de relación laboral con la Biblioteca Vasconcelos se mantienen en lucha al no ser recontratados por el recinto que depende la Secretaría de Cultura federal, esto a pesar, aseguran, de que entre 15 y 20 compañeros tienen laudos laborales cuya resolución es su basificación en la principal biblioteca del país.

El pasado 2 de enero, a través del correo institucional, los trabajadores recibieron un mensaje con el aviso de que su contrato no será renovado para el ejercicio fiscal 2026. Este 12 de enero acudirán a la conferencia matutina para presentar su denuncia ante la presidenta Sheinbaum.

Mientras que el pasado sábado por la mañana, un grupo de manifestantes cerró el paso sobre avenida Insurgentes, a la altura del Metrobús Buenavista, en la Ciudad de México, con pancartas que denuncian despidos injustificados en la Biblioteca Vasconcelos. “Claudia Curiel, basta de despidos injustificados en la Vasconcelos”. “Claudia Sheinbaum, es tiempo de mujeres y nos está corriendo. Somos fundadoras de la Biblioteca Vasconcelos con 20 años”, son algunos de los reclamos que portaron como estandartes, entre cláxones y molestias de automovilistas.

La Biblioteca Vasconcelos, que fue inaugurada el 16 de mayo de 2006, cumple 20 años de funciones este año. Anteriormente, el pasado 7 de enero, medios de comunicación reportaron protestas en la entrada del recinto (en la misma zona de la ciudad), por el mismo motivo.

Los manifestantes advirtieron entonces que el 2 de enero —durante el periodo vacacional— se les notificó su cese laboral vía correo electrónico y denunciaron el sistema de contratación que permite despedirlos como “trabajadores eventuales” a pesar de haber participado en la catalogación de este acervo bibliotecario desde sus inicios, por lo que continuarían realizando actos pacíficos de reclamo, hasta obtener una respuesta satisfactoria.