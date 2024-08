Biby Gaytán se ha caracterizado por ser muy educada en su trato, pero en la puesta en escena Dos locas de remate se da vuelo diciendo palabras altisonantes y aseguró que es algo muy liberador.

“Como muchos saben, soy del sureste, nací en Tapachula, Chiapas, pero crecí en Tabasco, normalmente solo cuando estoy enojada echo mis palabrotas, pero aquí ha sido una delicia porque me he explayado, y mi personaje eso tiene, nada más que aquí me voy como hilo de media. Ha sido como una catarsis, porque sacas las emociones a flor de piel”, expresó sonriendo Gaytán.

La actriz, junto con Dalilah Polanco, ofreció recientemente la función de estreno de Dos locas de remate, la cual se realizó en el Nuevo Teatro Libanés.