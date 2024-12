Biby Gaytán pisa el acelerador

Esta Navidad, Biby Gaytán cambiará la tranquilidad del hogar después de la cena del 24 por las luces del escenario. Será una imagen distinta a la de muchos años, cuando estas fechas estaban dedicadas completamente a su familia.

Su matrimonio con el también actor Eduardo Capetillo atrajo las miradas de todos en 1994 y fue considerado el más mediático del momento. Luego, llegaron sus hijos: Eduardo Jr. (1994), Ana Paula (1997) y Alejandra (1999).

Por años, Biby disfrutó celebraciones enteramente familiares, especialmente durante la pausa de 15 años que tomó, lapso en el que también llegaron los mellizos Daniel y Manuel (2014).

Hoy, con sus hijos mayores forjando sus propias historias y los pequeños en edad de entender que su madre es también una artista, Biby disfruta ambas facetas: la de la crianza, que nunca termina, y la actoral, que asume con entusiasmo en la obra Dos locas de remate (recargadas).

“Cuando fui madre, sobre todo de mis primeros hijos, estaba yo descubriéndome como mamá; no quise perderme nada de mis gordos, pero de una u otra manera buscaba hacer participaciones especiales o lo que el tiempo me permitía, porque siempre he tenido claras mis prioridades, que son Dios, mi familia y mi trabajo”, comparte Biby.

Así que mientras muchos descansan, ella estará sobre el escenario del Nuevo Teatro Libanés. Pero para Biby, no hay mejor forma de celebrar estas fechas que haciendo lo que ama. “Ya sé de qué manera puedo ordenar mi tiempo, cómo puedo no poner tan en pausa a esa Biby profesional que es tan importante, porque es muy fundamental sentirte satisfecha y la vida me lo permite con un trabajo como este”, afirma.