Biby Gaytán vuelve como ángel

Desde hace 32 años, el matrimonio y sus cinco hijos ocuparon un lugar central en su vida, pero ahora Biby Gaytán está lista para reencontrarse con el público y recuperar una de las facetas que más disfruta: la actuación.

La actriz encabeza Un ángel: Inocencia, remake de La criada bien criada (1969-1980), que apuesta por la comedia blanca. Durante el claquetazo de la serie, la actriz se dijo emocionada y agradecida por formar parte de una historia que, además de entretener, busca recuperar ese tipo de programas que reúnen a distintas generaciones.

Para Gaytán, quien durante este tiempo realizó apariciones esporádicas en la pantalla chica, volver a trabajar en una producción de estas características significa mucho más que asumir un personaje.

Alguien especial

La ex-Timbiriche también reconoció que se siente privilegiada por compartir pantalla con un elenco que ha logrado generar una buena convivencia. “Todos están disfrutando el proceso”, dijo, y espera que esa emoción también llegue a los hogares. “Nos estamos divirtiendo haciéndolo y esperamos de todo corazón que les llegue de aquí a su corazón, porque estamos poniendo todo, todo lo que tenemos”, comentó.