Bieber celebra a Hailey con mariachi

Justin Bieber encontró una forma muy especial y sobre todo mexicana para celebrar a su esposa, Hailey Bieber, en su primer Día de las Madres. Después de pasar unos días de fiesta en Coachella, el cantante decidió consentir a la modelo con una romántica serenata que se volvió viral.

En el video que compartió en sus redes sociales, se puede ver a Hailey sentada en un jardín decorado con flores, cuando aparece un grupo de mariachis interpretando “Cielito lindo”. La escena fue sencilla pero emotiva. Hailey, vestida de manera casual, se mantuvo sentada y disfrutando de la música en vivo; además de que, de vez en cuando, volteaba a ver al cantante como agradeciendo el gesto.

La elección del mariachi no fue casual. Y es que, al parecer, la temática iba relacionada con nuestra cultura, pues en la mesa podría verse un recipiente con guacamole, nachos y hasta pico de gallo. El clip no tardó en generar reacciones por parte de los usuarios. En redes sociales, los fans del intérprete de “Baby” no solo lo felicitaron por su romántico gesto, sino que mezclaron orgullo nacional y humor.

En sus historias de Instagram Bieber reveló cómo avanzó la velada, que incluyó margaritas y canciones tradicionales. Hasta el momento, la pareja no ha compartido más detalles sobre su hijo ni sobre la dinámica familiar que están comenzando, pero esta escena terminó por echar abajo los rumores de que su relación atravesaba una fuerte crisis.