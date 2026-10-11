Bienal de Cartel reunirá a creadores

Con representación de 80 países, la 19ª Bienal Internacional del Cartel en México (BICM) celebrará del 22 al 25 de octubre de 2026 sus jornadas centrales en el marco del 19º Festival Arte & Cultura de Paz, que reunirá exposiciones, conferencias, talleres, música y cine en distintos espacios de la Ciudad de México.

La Secretaría de Cultura del gobierno de México respalda la presente edición a través de la convocatoria Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (Profest), y forma parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz. Entre sus sedes se encuentran la Biblioteca de México, la Biblioteca Vasconcelos y el Centro de Cultura Digital (CCD).

Durante la presentación del programa, en el Foro Polivalente de la Biblioteca de México, el director de la BICM, Javier Bermúdez, señaló que continúan con la reflexión que desde 1990 la Bienal mantiene: ecología, justicia, inclusión, tolerancia y respeto. “Para nosotros, este tema de la cultura de paz no es nada más un eslogan”, afirmó.

Ceremonia

La premiación e inauguración de la 19ª BICM se realizará el 22 de octubre en la Biblioteca de México, con una exposición de las obras finalistas. Las propuestas recurren a distintos lenguajes gráficos y plantean al cartel como espacio de diálogo y reflexión colectiva.

A su vez, la Biblioteca Vasconcelos recibe nueve conferencias magistrales y diez talleres, seleccionados mediante revisión de carpeta, de más de 200 estudiantes de México. El programa contará con figuras del diseño y la ilustración como Isidro Ferrer, Craig Frazier, Byoung-Il Sun, Annik Troxler, Karine Savard, Alejandro Magallanes, Eduardo Terrazas y Yuko Shimizu.

Del 24 de octubre al 9 de noviembre, el Centro de Cultura Digital presentará Dibujando la Paz. 100 carteles latinoamericanos y del Caribe, con propuestas gráficas en torno a convivencia, derechos, justicia, solidaridad y transformación social.

Polonia, referente histórico de las bienales de cartel, estará presente con la exposición Mazovia, Polonia-CDMX, México. Lazos de amistad. La programación incluye también colaboraciones con Japón, Corea del Sur y Taiwán.

Como parte de la conmemoración por los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia, el Museo de la Cancillería presentará, del 16 de octubre al 27 de noviembre, México y Francia, 200 años de amistad. Cartas visuales enviadas de una orilla a otra, muestra en la que creadoras y creadores de ambos países reinterpretan referentes culturales del otro país.