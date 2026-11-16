Bienal de São Paulo llega a México

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Museo Tamayo, en colaboración con la Fundação Bienal de São Paulo, presentan la exposición colectiva “36ª Bienal de São Paulo. No todo viajero recorre caminos. De la humanidad como práctica”, en las Salas 1 y 2, a partir del domingo 15 de noviembre de 2026.

Disciplinas

Integrada por pintura, instalación, escultura, video, fotografía y textil, la muestra es una síntesis de la bienal original realizada en São Paulo de septiembre de 2025 a enero de 2026, que dialoga con el contexto cultural, ecológico e histórico de América Latina y México.

La curaduría, a cargo de Anna Roberta Goetz, reúne obras de 26 artistas de 13 países como Brasil, Estados Unidos, Haití, Irán, Japón, México, Nigeria, Marruecos, Pakistán, Reino Unido, Senegal, Sudáfrica y Tailandia.

En la conferencia de prensa, la directora del Museo Tamayo, Andrea Torreblanca, comentó: “Luego de un año de planeación y trabajo conjunto finalmente podemos presentar por primera vez el programa de exposiciones itinerantes de la Bienal de São Paulo en México; lo cual representa un acontecimiento muy significativo para ambas instituciones y una oportunidad excepcional para acercar al público mexicano a una de las plataformas de arte contemporáneo más importantes del mundo”.

Torreblanca subrayó que el diálogo artístico entre Brasil y México es fundamental para la historia del recinto, debido a la relación que el artista Rufino Tamayo mantuvo con la Bienal, de ahí que se reconozcan varias décadas de intercambios culturales.

Asimismo destacó algunos aspectos de la muestra: “Nos interesaba poner a la humanidad al centro y explorar como la ecología, el cuerpo y el territorio abren preguntas para saber cómo nos relacionamos con nuestro entorno y cómo de alguna forma potencian nuestra vulnerabilidad en términos de la sensibilidad de lo que estamos viviendo ahora”.

Transforman las salas

La directora agregó que en el caso de la muestra no solo se exhiben por primera vez en territorio mexicano algunas obras sino que la museografía dispuesta en esta ocasión transforma las salas del museo.

En su turno la superintendente de comunicación de la Fundação Bienal de São Paulo, Caroline Carrion, señaló: “En 75 años de historia es la primera vez que una Bienal llega a México, pero es también la última parada de la itinerancia de la 36 bienal, que ha recorrido 12 ciudades como son Brasil, Santiago de Chile y Berlín. El propósito de las itinerancias no es reproducir lo que se vio en la Bienal São Paulo, sino permitir que las obras y las ideas de cada edición se transformen en encuentros con nuevos contextos”.

El superintendente de proyectos de la Fundação Bienal de São Paulo, Joaquim Millan, explicó: “La propuesta de las itinerancias busca ampliar públicos, democratizar el acceso del arte y permitir que la exposición se transforme al entrar en contacto con nuevos territorios y miradas. En cada itinerancia las obras adquieren nuevos significados de lecturas y a cada nueva mirada se enriquecen los conceptos y las narrativas que movilizaron la curaduría y los artistas, en México no es la excepción”.

La curadora, Anna Roberta Goetz, detalló que para México la selección de obras se desarrolla bajo el contexto cultural, geológico, ecológico e histórico. “Hemos reunido obras históricas y contemporáneas de 26 artistas de 13 países, y trabajado a partir de cuatro núcleos temáticos en los que pusimos en diálogo prácticas artísticas que surgieron de manera independiente en distintas regiones del mundo, pero que comparten inquietudes y lenguajes formales.

Goetz, agregó que Rufino Tamayo: “Abrió el camino para una generación posterior de artistas que, particularmente con la llamada Generación de la Ruptura, buscó ampliar las posibilidades del lenguaje artístico y llevarlo más allá del muralismo nacionalista y el dictado político”.

La exposición se acompaña de un programa educativo que contempla visitas guiadas, charlas, laboratorios para docentes y diversas actividades para estudiantes, concebidas por la Fundação Bienal de São Paulo en colaboración con el equipo del Museo Tamayo.