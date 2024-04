Bienal de São Paulo, una muestra itinerante

La muestra estará en el museo Malba y en la embajada de Brasil en Argentina, hasta el 27 de mayo. Cortesía

El arte que se mostró en la 35ª Bienal de São Paulo estará viajando por distintas latitudes de Brasil y del mundo. Una selección de lo que se mostró en 2023 se presentará en once ciudades, haciendo un recorrido por Río de Janeiro, São José do Rio Preto, Belém, Campinas, Curitiba, Salvador de Bahía, Brasilia, Belo Horizonte, Vitória, Fortaleza, Porto Alegre. Pero por primera vez viaja a Buenos Aires, Argentina; La Paz, Bolivia, y Luanda, Angola.

“La Fundación de la Bienal de São Paulo tiene tres pilares: la producción del arte, educación y el tercero es la democratización del arte. São Paulo recibe cerca de 700 mil personas durante la Bienal, pero es una gran ciudad donde hay mucha oferta cultural y esto no pasa en otras ciudades del país”, explica Andrea Pinheiro, presidenta de la Fundación de la Bienal de São Paulo.

Pinheiro refiere que tienen un amplio programa educativo que atiende a 77 mil niños brasileños, quienes son llevados a la Bienal para un recorrido donde se les explica el arte. “Formar nuevos públicos es muy importante y por eso estas exposiciones itinerantes también cuentan con programas educativos”, agrega.

Sobre la selección de las ciudades, Pinheiro señala que se eligen de forma orgánica, a través de colaboraciones con los países que visitarán: “No es barato viajar a otros países, por eso en la mayoría de los casos ya tenemos relación con los museos que recibirán la muestra, compartimos los gastos, cada situación es un poco distinta, pero ocurre de forma orgánica”.

La presidenta de la Fundación se dice muy contenta, ya que la exposición estará por primera vez en el continente africano, después de siete años de haber comenzado este proyecto de itinerancia. “Somos la segunda Bienal más antigua en el mundo y es una de las más importantes del mundo, así que queremos compartir el trabajo que han hecho los curadores con otros países y otros públicos”, destaca Pinheiro.

Solo viaja una selección de la Bienal, que varía de ciudad en ciudad. En esta ocasión se presentarán obras que formaron parte de la exhibición “Choreographies of the impossible” (“Coreografías de lo imposible”), que fue curada por Diane Lima, Grada Kilomba, Hélio Menezes y Manuel Borja-Villel. La muestra “explora las complejidades y urgencias del mundo contemporáneo, tratando transformaciones sociales, políticas y culturales”, detalla Pinheiro. “Es una exposición muy internacional, no solo tenemos artistas brasileños, sino de todo el mundo. Así que creo que será muy bien recibida en otros países”.