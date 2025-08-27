A través de redes sociales se anunció que Big Time Rush regresará a México en 2026 como parte de su nueva gira, donde estarán interpretando cada una de las canciones escuchadas en los episodios del programa de Nickelodeon.

Los “Rushers” han demostrado su emoción a través de memes y mensajes de apoyo hacia la boy band. Además, en esta ocasión otros dos actores de la serie se subirán al escenario junto a Carlos, Kendall, James y Logan.

Para sorpresa de los fans, el grupo tendrá 2 presentaciones en diferentes estados de la República Mexicana y una en la Ciudad de México. Las fechas y los lugares donde se presentará Big Time Rush serán: 17 de febrero en auditorio Telmex, Guadalajara, Jalisco; 19 de febrero en auditorio Banamex, Monterrey, Nuevo León, y 21 de febrero en Palacio de los Deportes, CDMX

¿Cuándo es la preventa?

De acuerdo con el anuncio en redes sociales, la preventa Banamex se llevará a cabo el próximo jueves 28 de agosto a partir de las 11 de la mañana. Los fans podrán comprar sus boletos a través de las taquillas de los inmuebles y en Ticketmaster.

Miembros del club de fans de Big Time Rush podrán adquirir sus boletos VIP a partir del miércoles 27 de agosto, donde tendrán la oportunidad de conocer a Kendall Schmidt, Logan Henderson, James Maslow y Carlos Pena Jr.