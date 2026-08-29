Bigorra defiende La casa de los famosos

Si hay alguien que sabe lo que sucede dentro de un reality, esa es Raquel Bigorra. La cantante y conductora participó en Big Brother VIP 4 en 2005, y en La casa de los famosos México en 2023, dos experiencias con las que entendió el aislamiento y la presión a la que se someten los participantes. “La casa no es fácil. A mí me deprimió, porque te aíslan de toda tu verdad y te encierran con otros que quieren sacarte. No importa cómo les caigas, solo va a haber un ganador”, dijo durante un encuentro con los medios.

Por eso, Bigorra aseguró que no coincide con quienes afirman que la temporada actual del programa es aburrida o llaman a sus participantes “muebles”, como ocurrió con Yanet García. “Yo soy fan de la casa. De pronto comenzaron con eso de los muebles, pero, si soy sincera, a mí no me aburren; tal vez es parte del show y a mí me está encantando”, agregó.

Fusión

La cubana también defendió la decisión de combinar famosos e influencers, ya que recurrir únicamente a celebridades conocidas terminaría por limitar las opciones del reality. “Se nos están acabando los artistas. Vean qué maravilla que la edición pasada nos salió un Aarón Mercury, a quien después vi conquistar ‘Las estrellas bailan en Hoy’. Ahora tienes que mezclarle y habrá garbanzos de a libra”, señaló.

Bigorra también habló sobre México lindo y qué risa, programa de comedia producido por Israel Jaitovich y que reunirá a figuras como Lucila Mariscal, Lorena de la Garza, Violeta Isfel, Carlos Eduardo Rico, entre otros.

Oportunidad

Para ella, regresar a la comedia también significa reencontrarse con un género que conoce desde hace años, luego de trabajar con figuras como Coque Muñiz, Manuel “El Loco” Valdés y Manuel “El Flaco” Ibáñez. “Cuando te metes en ese nicho no te falta el trabajo, porque si hay alguien que México quiere es a sus comediantes. Además, el mexicano es simpático por naturaleza, se avienta sus chistes hasta para darte una mala noticia”, comentó.

Sobre las bromas que podrían considerarse políticamente incorrectas, la conductora aseguró que no teme a la cancelación y confió en que el público mexicano sabe distinguir entre el humor y una ofensa. “No le temo a la funa porque el público que lo verá es de nuestra generación, que no éramos tan especialitos”, concluyó.