Bizarrap colabora con Gorillaz

Desde lanzar la tiradera más famosa en contra de un futbolista, hasta debutar en los corridos tumbados, Bizarrap ha recorrido todos los géneros y temáticas con sus famosas “Music Sessions”; sin embargo, sorprendió a sus seguidores al anunciar una nueva colaboración.

Fue a través de sus redes sociales donde el músico argentino anunció que formó parte de uno de los regresos musicales más esperados de la industria, y es que participó en el nuevo sencillo de Gorillaz: “Orange County”. “Otro sueño cumplido gracias a la música. Una de esas cosas que ni siquiera me atreví a imaginar cuando estaba empezando”, escribió Biza en su cuenta oficial de Instagram, donde también compartió un video junto a Damon Albarn, vocalista del grupo.

Sin esconder su emoción, el también productor agradeció a la agrupación por la oportunidad y aunque apenas acaba de estrenarse, calificó al tema como su favorito. “Muchísimas gracias por permitirme ser parte de esta canción, una de las favoritas de toda mi vida, con mis ídolos: Gorillaz”, agregó. “Orange County” ya está disponible en todas las plataformas digitales y, a menos de 24 horas de su estreno, ya supera las 200 mil reproducciones.