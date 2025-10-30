Björn Andrésen, el más guapo

Björn Andrésen, fallecido el pasado sábado, fue un actor que destacó por su belleza en la gran pantalla y fue considerado “el niño más hermoso del mundo” en su tiempo. Entre sus papeles más recordados estuvo el que interpretó en Muerte en Venecia.

La estrella, de 70 años, pasó de ser una de las figuras juveniles más famosas del mundo a quedar completamente en el olvido por parte de la industria cinematográfica. Su rostro incluso habría inspirado la creación de diversos personajes de anime japonés.

Con tan solo 15 años, Andrésen formó parte de Muerte en Venecia, cinta considerada un clásico del cine que explora el conflicto entre el arte y la decadencia moral del ser humano. El director italiano Luchino Visconti lo llamó “el chico más guapo del mundo”; sin embargo, su sobrenombre y su apariencia le trajeron problemas, generando una experiencia negativa en el cine que afectaría el resto de su vida, según reveló The Guardian.

Ascenso a la fama

Andrésen nació en Estocolmo en 1955. Tras el suicidio de su madre cuando él tenía 10 años, fue criado por su abuela, quien lo impulsó al mundo de la actuación y el modelaje, lo que eventualmente lo llevó a obtener su papel en la mencionada cinta de Luchino.

El actor llegó a contar que Visconti lo llevó a una discoteca gay con un grupo de hombres cuando solo tenía 16 años, lo que lo hizo sentir “muy incómodo”. Después de la cinta italiana, la imagen de Andrésen se hizo conocida en el mundo del modelaje y la cultura pop, ganándose una gran cantidad de fans. A lo largo de su carrera actuó en más de 30 películas y series de televisión.

Sin embargo, al crecer, su carrera fue descendiendo. Posteriormente, se negó a que la feminista Germaine Greer usara una fotografía suya en la portada de su libro The beautiful boy, llegando además a criticar la historia de Thomas Mann. “El amor adulto por adolescentes es algo a lo que me opongo en principio. Emocionalmente, quizás, e intelectualmente me perturba, porque entiendo en parte qué es este tipo de amor”, declaró en una entrevista.