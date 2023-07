Sin saberlo, quizá, la nueva temporada de Black Mirror plasmó una historia en la que explica parte del conflicto de lo que acaba de estallar: la huelga de actores en Hollywood.

Se trata del primer episodio de la sexta temporada, llamado “Joan es horrible”, protagonizado por la actriz mexicana Salma Hayek y la estadounidense Annie Murphy, quienes hacen una supuesta parodia de los alcances que tienen en las vidas de las personas las plataformas streaming.

A través de una sátira, Netflix, que es la plataforma donde se expone esta serie creada por Charlie Brooker, cuenta la historia de Joan, una mujer que firma la carta de términos y condiciones de la plataforma ficticia Streamberry, sin darse cuenta que con esta acción está cediendo los derechos de su vida a la compañía.

El terror comienza cuando Joan descubre que su vida está siendo reproducida al pie de la letra en una serie que lleva por nombre “Joan es horrible”, donde se la expone y juzga frente a los millones de suscriptores de la plataforma. Quien la interpreta es la famosa actriz Salma Hayek, a al que Joan busca en un intento desesperado por hacer que paren el abuso.

Pero todo se pone peor cuando Salma se entera de esta producción en la que ella realmente no está participando. Aquí es donde comienza la relación que esta ficción tiene con la actual huelga de actores, pues de repente Salma e incluso Joan son notificadas de que, por medio de una cláusula en diferentes contratos que las dos firmaron, cedieron a la plataforma los derechos de su imagen y a partir de ello Streamberry creó con inteligencia artificial personajes que resultan ser una copia de ellas mismas, por lo que ya no son requeridas físicamente para la reproducción de su imagen y con ello la app puede crear cientos de historias con ganancias millonarias que ellas no verán pasar.

Una de las conversaciones que tuvo el Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-Aftra) mientras intentaban negociar con los grandes estudios sus demandas fue acerca de la inteligencia artificial, pues los intérpretes consideran que podría poner en riesgo sus garantías, a través de la computarización de los actores, es decir que se use inteligencia artificial para recrear a una estrella digitalmente. Tal como en el escalofriante capítulo de la serie. Por lo pronto, el director ejecutivo del sindicato, Duncan Crabtree-Ireland, y la presidenta del mismo, la actriz Fran Drescher, hablaron de las negociaciones que se les ofrecieron en este sentido durante una conferencia de prensa.

“Propusieron que nuestros antecedentes de desempeño deberían poder escanearse, recibir el pago de un día y sus empresas deberían poseer ese escaneo, su imagen, su semejanza y poder usarlo por el resto de la eternidad en cualquier proyecto que deseen, sin consentimiento y sin compensación. Entonces, si cree que es una propuesta innovadora, le sugiero que lo piensen de nuevo”, expresó Crabtree-Ireland.