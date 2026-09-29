Black Torch revela al talento invisible

Acostumbrados a estar siempre detrás de un personaje, Rodolfo Balderas y Fernanda Navarro fueron descubiertos. Ellos prestaban su voz a los personajes de Black Torch, serie de manga Shnen de acción y fantasía con la que se volvieron famosos en la plataforma Crunchyroll. “Entendemos la responsabilidad y disfrutamos hacer lo que nos gusta, que es actuar, estar ahí, convertirte en el personaje dentro de la cabina”, comenta Rodolfo Balderas.

Entre la experiencia que ambos tienen están los personajes de animaciones como “Caine” de El asombroso circo digital, “Rikido Sato” de My Hero Academia, “Wally Wackford” de Helluva Boss, por parte de él, y “Pitufina” en la película de Los Pitufos, “Zsa Zsa” de Supergatitos y Sophia de Culpa tuya: Londres, por parte de ella. “Para mí es un orgullo este trabajo, porque es algo que me ha costado tener; es una responsabilidad para mí dejar algo bien hecho para la gente, para que le guste al público y estoy muy agradecida de estar aquí (el estudio de grabación)”, dice Fernanda.

Profesionalismo

Rodolfo explica, requiere mucha creatividad, porque pocas veces pueden ver el material en su versión final, sobre todo porque es algo que aún no se estrena y deben cuidar que no se filtre antes, así que se enteran del personaje y su historia prácticamente hasta que llegan al estudio de grabación. “Como actores de doblaje debemos tener un bagaje de técnicas, de habilidades y referentes, para que cuando veamos el material sepamos con ayuda de nuestro director, en este caso de Óscar Garibay, cuál es el género del material, cuál es la personalidad del personaje y cuál es su objetivo, para que a partir de ahí nosotros vayamos construyendo una propuesta en español de algo que ya creó un actor original en otro idioma, es como un match”, explica Rodolfo.

La practicidad es fundamental para un actor de doblaje, asume Fernanda, por la rapidez con quien tiene que trabajar, así que la falta de trabajo de mesa se compensa con la creatividad que tienen al proponer cosas, como la tropicalización de los diálogos.

En Black Torch hay otro protagonista: un gatito negro llamado Rago, que en realidad es un ser espiritual y en ese aspecto, dice Rodolfo, esta historia termina teniendo un punto en común con la cultura mexicana. “Somos amantes de los animales en México, amamos a los perros y a los gatos, pero tenemos también figuras espirituales como los jaguares, los ajolotes o el xoloitzcuintle, entonces creo que la gente va a empatizar mucho con que el compañero espiritual del equipo protagonista de ‘Black Torch’ sea un gato”. En Black Torch un joven ninja habla con animales y es llevado a una guerra.