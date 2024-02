Rodeada por las aguas del Pacífico, a la actriz Blanca Guerra se le percibe plenamente en libertad. Y es lógico, para empezar, tiene la seguridad de ser un referente en la actuación contemporánea en México, con casi 50 años de trayectoria. Pero, además, ella presume de haber logrado sortear el mal que aqueja a millones de personas hoy en día: las redes sociales.

“Sí me presto a temas superfluos, porque no siempre tienes que estar en la intensidad”, reconoce en entrevista. “Pero los ‘memes’ no me gustan, cero redes sociales, no las sé manejar. Sé que funcionan para promociones y otras cosas. Sé que hay gente que gana dinero con eso, pero yo no. Yo gano mi dinero de otra manera, trabajo distinto”.

La actriz de 71 años está inmersa en su nueva telenovela, Marea de pasiones, que se estrenará el 4 de marzo a las 21:30 horas por Las Estrellas, lo que suma más de 100 proyectos en su extensa carrera.

Haciendo referencia a la telenovela Abismo de pasión, ¿ha sentido un abismo en su vida?, se le pregunta. “No, eh. He tenido momentos de frustración, sí; momentos de fracaso, pero nada que me estanque y que me quede ahí paralizada, que no salga adelante y que no aprenda lo que se me presenta”, responde.