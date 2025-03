El panorama en taquilla para Blancanieves no parece favorable. Especialistas en Estados Unidos, como Variety, estiman que el live action del clásico animado recaudará entre 45 y 55 millones de dólares en Estados Unidos, y llegará o rebasará los 100 mdd con ayuda del estreno internacional.

Blancanieves, del director Marc Webb (El sorprendente Hombre Araña), retoma la narrativa del filme de 1937: la hermosa princesa que con ayuda de siete enanos busca salvar su reino de las garras de su madrastra, la Reina Malvada. Lo que ha molestado a los puristas de la historia son las modificaciones que Greta Gerwig (Barbie), la guionista, hizo para agregar una perspectiva más feminista y contemporánea.

A esto hay que agregar las controversias que han sembrado Rachel Zegler y Gal Gadot, protagonista y antagonista respectivamente.

Me siento una princesa

Rachel Zegler fue severamente criticada por ser una mujer de ascendencia latina y crítica de la narrativa original, que consideró bastante anticuada y machista.

En una entrevista con la revista Allure menciona que fue elegida por su canto no por sus raíces, por ser fanática de los parques temáticos de Disney, de los clásicos, y de las chicas Disney de hace algunos años: Hillary Duff y Miley Cyrus, por mencionar un par. “Rezo para un futuro de diversidad e inclusión, para que invirtamos el talento y lo cultivemos sin importar el aspecto. De hecho, hay una confusión, porque mi nombre no tiene nada relacionado a uno latino. De hecho, cuando competí por el papel de María en ‘West Side Story’ me llamaban para verificarlo una y otra vez”, declaró.

“Hasta les dije una vez ‘¿quiere que te traiga a mi abuelita? Lo haré si quieres’. (Es desconcertante) que un grupo de ejecutivos blancos te obliguen a demostrar tu identidad, pero me encanta ser colombiana, y no estamos aquí para cumplir con los requisitos, sino continuar tradiciones culturales de nuestras familias, disfrutar arepas y habichuelas”, explicó la actriz.

La madre de Rachel es estadounidense de madre inmigrante y originaria de Barranquilla, y su padre, polaco. Pese a que su español no es fluido, lo entiende y puede comunicarse sin problema, como lo hizo a finales de año pasado al compartir en la alfombra de Hechizados que suele hacer plátanos fritos en Nochebuena.

Al ser criticada, ella se ha rodeado de un círculo de amistad que la hacen sentir segura: Jameela Jamil, Ariana Grande, Helen Mirren y Lucy Liu, las dos últimas sus compañeras en Shazam!: furia de los dioses, y quienes le han reforzado la idea de que la sororidad es real y no una mentira como la industria suele hacerles creer. “Lo único que busco en este negocio es una compañera, y no siempre es fácil encontrarlas. A menudo nos dicen que las demás tienen que ser tu competencia, y no, creo firmemente en apoyar a tus amigas y a tus compañeras de trabajo, tengas o no una relación cercana. Así que, en cuanto sientas intimidación o competencia, pon ‘Girl, so confusing’ de Charli XCX y díselo. He llegado a comprender que en los últimos años, en la búsqueda de amistad femenina en la industria, hay espacio para todas nosotras, sin importar lo que piensen los demás”, compartió.

Zegler cree firmemente que la versión de Blancanieves transmite esa hermandad entre mujeres y el mensaje de que no hay nada de malo en hacer lo correcto y de manifestarse de forma pacífica. Ella considera que el enojo no trae nada bueno, porque “revela miedo, inseguridad y falta de amor”.