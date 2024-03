La influencer Fernanda Blaz ha vuelto a despotricar en contra de su expareja, “Werevertumorro”, pues al parecer por su culpa le ha quedado mal al Sistema de Administración Tributaria (SAT) desde el 2022.

“¿No te da pena? ¿Qué tipo de empresa y empleados manejas, que me dejó mal con el SAT desde el 2022? Pero eso sí, el 30 % que se me quitaba no se olvidaba… o más”, aseguró Fernanda en redes.

Pero eso no fue lo único que le dijo a Gabriel Montiel, conocido como “Werevertumorro”, pues afirmó que ya estaba cansada de estar perdiendo dinero por él y que había estado “durmiendo con el enemigo”, sugiriendo que le empezó a robar dinero desde que estaban juntos.

“Ahora entiendo por qué te decían que navegas con bandera blanca, pero eres una gran bandera roja. Espero que sí pasaran mi contacto con los pagos de las marcas que faltaban”, concluyó.