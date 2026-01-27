Blue Lock tendrá su live-action

Este domingo 25 de enero se liberó la primera imagen promocional de la adaptación cinematográfica a live action del popular ánime deportivo Blue Lock, con la cual se confirmó oficialmente que el rodaje del proyecto ya está en marcha, marcando así el inicio de su esperada producción.

Este anuncio se dio a conocer el pasado 28 de septiembre de 2025, durante el Blue Lock Egoist Festa 2025 celebrado en Tokyo. De la mano de la productora de películas Credus y distribuido en Japón por Toho, este filme ha generado expectativa entre los fanáticos.

Además de esta nueva cinta, ya se encuentra en producción la tercera temporada del ánime, la cual adaptará el arco de la Neo Egoist League, donde los jugadores se enfrentarán a los mejores jóvenes del mundo. La nueva temporada tiene previsto su estreno para el próximo 9 de octubre de 2026.

La cinta

Esta película se enfocará en la historia original de Muneyuki Kaneshiro, donde 300 delanteros juveniles japoneses son reclutados para vivir en una instalación de entrenamiento estricto llamada Blue Lock, un programa que busca encontrar al mejor delantero. La trama principal sigue a Yoichi Isagi, un talentoso jugador que busca triunfar y convertirse en el atacante más egoísta.

A pesar de que aún no se sabe mucho del estreno de esta cinta, el productor Shinzo Matsuhashi reveló que los miembros del elenco oficial llevan más de un año y medio entrenando bajo la supervisión de jugadores de futbol profesionales, con el objetivo de lograr una adaptación fiel a la obra original.

Además, se dio a conocer que, durante la audición de los personajes, se presentaron más de mil candidatos. De acuerdo con el sitio web oficial de Crunchyroll, el estreno está programado para verano de 2026 para Japón, coincidiendo estratégicamente con la celebración de la Copa Mundial de Futbol, un detalle que ha ilusionado a todos los aficionados del ánime y del futbol en general.